Главный тренер сборной Италии рассказал, за счет чего его команда может победить на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 против команды Англии. По его мнению, для победы в чемпионате итальянским футболистам надо оказывать давление на соперников.

Манчини отметил, что игроки сборной Италии должны быть очень сосредоточенными, но также им нужно получать удовольствие от игры, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

«Нам нужно оказывать давление на соперников, но при этом стараться наслаждаться всем — это единственный способ победить в финале», — привела слова Манчини «Газета.ru».

На грядущем финале Евро-2020 сборную Англии многие называют фаворитом. Одна из причин заключается в том, что команда проводит матч у себя дома — в Лондоне, на стадионе «Уэмбли», — а там сумасшедшая поддержка болельщиков. Плюс ко всему после матча с Данией многие задумались о том, что домашняя поддержка обеспечивает и лояльное судейство. Однако, несмотря на эти разговоры, прогнозировать игру Англия — Италия очень сложно. Слишком опираться на оценки букмекеров тоже не стоит, ведь они не всегда отражают силу команды. «360» разбирался, чего можно ожидать от финала чемпионата Европы — 2020.