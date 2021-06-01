Главный тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии Де Брейне

Наставник бельгийской сборной по футболу Роберто Мартинес прокомментировал ситуацию с травмированным хавбеком Кевином Де Брейне. Специалиста процитировал RT.

Де Брейне получил травму во втором тайме финального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» при столкновении с Антонио Рюдигером.

Мартинес рассказал, что футболисту необходимо пройти множество тестов, чтобы определить, в каком состоянии он находится.

«Мы будем очень осторожны. Когда я разговаривал с Кевином, он выглядел вполне оптимистично и чувствовал себя хорошо. <…> В течение следующей недели мы получим более четкую картину состояния Де Брейне», — добавил тренер.