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    01 июня 2021, 22:22

    Главный тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии Де Брейне

    Артур Блянихов

    Наставник бельгийской сборной по футболу Роберто Мартинес прокомментировал ситуацию с травмированным хавбеком Кевином Де Брейне. Специалиста процитировал RT.

    Де Брейне получил травму во втором тайме финального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» при столкновении с Антонио Рюдигером.

    Мартинес рассказал, что футболисту необходимо пройти множество тестов, чтобы определить, в каком состоянии он находится.

    «Мы будем очень осторожны. Когда я разговаривал с Кевином, он выглядел вполне оптимистично и чувствовал себя хорошо. <…> В течение следующей недели мы получим более четкую картину состояния Де Брейне», — добавил тренер.