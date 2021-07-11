Главный тренер сборной Англии попросил фанатов не освистывать гимн Италии в финале Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обратился к болельщикам национальной сборной с просьбой не освистывать гимн Италии перед началом финального матча чемпионата Европы — 2020, который начнется в воскресенье, 11 июля.

«Для нас важно, чтобы болельщики проявили уважение к сопернику. Мы знаем, что когда играли за пределами Англии и кто-то освистывал наш гимн, то это лишь придавало нам дополнительные силы», — приводит слова Саутгейта Mirror.

Главный тренер сборной также добавил, что свист не поможет национальной команде. Саутгейт отметил, что можно пытаться вывести соперника из себя по ходу матча, «но также нужно проявить уважение».

Команды Англии и Италии встретятся в финале чемпионата на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Многие называют сборную Англии фаворитом соревнований как раз из-за проведения игры в Лондоне. Спортсмены получат колоссальную поддержку болельщиков.

Но суперкомпьютер сделал прогноз, согласно которому победят итальянцы.