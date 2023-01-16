Спорт 16 января 2023, 19:06 Главный тренер «Салернитаны» лишился своего поста

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Боссы итальянской «Салернитаны» приняли решение отправить в отставку главного тренера Давиде Никола, который возглавил команду в феврале прошлого года. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

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В минувшее воскресение «Салернитана» потерпела разгромное поражение от бергамской «Аталанты» со счетом 2:8 в рамках 18-го тура Серии А. В активе команды 18 очков. Она занимает 16-е место в таблице чемпионата Италии.