Главный тренер «Салавата Юлаева» решил уйти из клуба

Наставник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Томи Лямся признался, что намерен оставить свой пост. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на профильные СМИ.

«Для меня сейчас очень сложно продолжать работать в связи с событиями в мире», — подчеркнул финский специалист.

Он напомнил, что провел в Уфе пять лет, которые были долгими, но хорошими. По его словам, сейчас настало время, когда надо остановиться и подумать, что будет дальше.