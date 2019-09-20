Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о травме нападающего Артемия Панарина
Российский форвард хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил повреждение во время матча против «Нью-Джерси Дэвилз». Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о самочувствии спортсмена. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.
Артемий Панарин во время игры получил травму и не выходил на лед до конца матча. Дэвид Куинн отметил, что из-за этого не стоит переживать, с хоккеистом все хорошо.
«Это просто предосторожность. Повреждение было небольшим, с ним все будет в порядке», — заверил главный тренер «Рейнджерс».
Форвард Артемий Панарин получил повреждение в предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» в концовке второго периода.