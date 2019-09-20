Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о травме нападающего Артемия Панарина

Артемий Панарин во время игры получил травму и не выходил на лед до конца матча. Дэвид Куинн отметил, что из-за этого не стоит переживать, с хоккеистом все хорошо.

«Это просто предосторожность. Повреждение было небольшим, с ним все будет в порядке», — заверил главный тренер «Рейнджерс».

Форвард Артемий Панарин получил повреждение в предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» в концовке второго периода.