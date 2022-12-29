Спорт 29 декабря 2022, 22:27 Главный тренер «Реала» назвал несправедливым признание Месси лучшим футболистом в истории

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Карло Анчелотти, который в настоящее время занимает пост главного тренера мадридского «Реала», не согласился с присуждением Лионелю Месси звания лучшего игрока в истории футбола. Об этом сообщило издание Marca.

По словам Анчелотти, такое звание не совсем справедливое. Тренер «Реала» считает, что у каждого времени и в каждой эпохе есть хорошие игроки. Поэтому некорректно говорить, что лучше Месси не было ни одного футболиста. Анчелотти, подчеркнул, что отличных игроков много и среди современников Месси, в частности, намекнув на обладателя премии «Золотой мяч» Карима Бензема.

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Как отметили в «Национальной службе новостей», Globe Soccer Awards назвала Карло Анчелотти лучшим тренером года.

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