Главный тренер ПСЖ рассказал, когда Месси может дебютировать за клуб

В матче третьего тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» обыграл «Брест» со счетом 4:2. Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино после игры рассказал, когда надеется увидеть новоиспеченного форварда клуба Лионеля Месси.

«Это была очень хорошая неделя для Лео. Следующая неделя будет долгой, и если все пойдет хорошо, надеемся, что он уже сможет быть в заявке и станет частью команды на соревновательном уровне», — привело слова главного тренера ПСЖ издание ESPN.

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» 10 августа официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. Незадолго до этого «Барселона» объявила, что не смогла подписать новый контракт с Месси, который выступал в основном составе каталонского клуба с 2004 года.

В составе «Барсы» футболист десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.