Главный тренер попросил не унижать хоккеистов сборной России после МЧМ

Главный тренер российской сборной по хоккею Игорь Ларионов встал на защиту своих подопечных после поражения в матче за бронзу на МЧМ. Он попросил не унижать спортсменов.

«Я вижу большой потенциал в том, что игроки приобретают опыт. На таких турнирах все решают маленькие детали, нам помешали ошибки, усталость. У ребят вся карьера впереди — не надо их сейчас опускать в плане критики, унижать и так далее. Спорт есть спорт. Надо двигаться дальше», — приводит слова Ларионова Sport24.

Он подчеркнул, что сейчас не хочет возвращаться назад и искать оправдания, так как все команды были в одинаковых условиях.

Сборная России минувшей ночью проиграла финнам в матче за третье место на МЧМ в Эдмонтоне со счетом 1:4. В составе нашей команды единственным голом отметился Илья Сафонов. Он забил шайбу в ворота сборной Финляндии на седьмой минуте первого периода.

У российских хоккеистов был шанс сразиться за золото турнира, но в полуфинале мы проиграли канадцам с разгромным счетом 0:5 и вышли на сборную Финляндии в борьбе за бронзу чемпионата.