facebook_pixel
    10 августа 2021, 16:45

    Главный тренер покинул ФК «Урал» после поражения в РПЛ

    Полина Гребенщикова

    Юрий Матвеев ушел с поста главного тренера ФК «Урал». Накануне екатеринбургский футбольный клуб проиграл «Сочи» в третьем туре Российской премьер-лиги, написало Ura.ru.

    Главный тренер покинул ФК «Урал» после поражения в РПЛ

    Об отставке Матвеева сообщили на сайте футбольного клуба. Отмечается, что решение было обоюдным.

    «Юрий Матвеев и руководство ФК „Урал“ пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества. Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе „Урала“. Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодежью в „Урале-2“, а также за успехи главной команды», — говорится в тексте сообщения.

    Накануне «Урал» проиграл «Сочи» в третьем туре РПЛ со счетом 0:2.