Главный тренер покинул ФК «Урал» после поражения в РПЛ

Юрий Матвеев ушел с поста главного тренера ФК «Урал». Накануне екатеринбургский футбольный клуб проиграл «Сочи» в третьем туре Российской премьер-лиги, написало Ura.ru.

Об отставке Матвеева сообщили на сайте футбольного клуба. Отмечается, что решение было обоюдным.

«Юрий Матвеев и руководство ФК „Урал“ пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества. Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе „Урала“. Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодежью в „Урале-2“, а также за успехи главной команды», — говорится в тексте сообщения.

Накануне «Урал» проиграл «Сочи» в третьем туре РПЛ со счетом 0:2.