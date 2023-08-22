Спорт 22 августа 2023, 12:08 Главный тренер «Оренбурга» уволился после пяти провальных матчей клуба ФК «Оренбург»: главный тренер Ярошик уволился по семейным обстоятельствам Футбольный Клуб "Оренбург" / YouTube

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Новым главным тренером футбольного клуба «Оренбург» стал 50-летний испанец Давид Деограсия, ранее возглавлявший команду клубной академии. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Чемпионат» со ссылкой на источники написал об увольнении предыдущего тренера, чеха Иржи Ярошика. Журналисты напомнили, что он занимал пост всего лишь с конца июня, однако под его руководством команда уже успела провести пять провальных матчей из семи. В результате клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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При этом в пресс-службе клуба уточнили, что 45-летний Ярошик покинет должность «по семейным обстоятельствам» и контракт расторгли по соглашению сторон. Команда поблагодарила Иржи за сотрудничество и пожелала ему успешного продолжения карьеры, а его семье — крепкого здоровья.

Новый главный тренер «Оренбурга» раньше трудился в испанских клубах «Депортиво Ла-Корунья», «Валенсия» и «Сарагоса», в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.