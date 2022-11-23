Спорт 23 ноября 2022, 15:24 Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау: клуб не рассматривает трансфер Роналду

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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау в разговоре с изданием CBS Sports сообщил, что руководство клуба не заинтересовано в трансфере Криштиану Роналду.

Хау объяснил решение руководства желанием уменьшить возрастной состав.

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«На данный момент у нас довольно возрастной состав… нам нужно снизить средний возраст, так что это может быть не то подписание, на которое мы обязательно рассчитываем», — процитировала «Политика сегодня» слова наставника.

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На данный момент португальский футболист является свободным агентом.