Спорт 11 июля 2023, 16:45 Главный тренер московского «Спартака» анонсировал новые трансферы Главный тренер московского «Спартака» Абаскаль пообещал новые трансферы этим летом РИА «Новости»

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что до старта сезона в команде появятся новые игроки, передал корреспондент издания «Чемпионат».

Ждать ли новичков до старта сезона или до окончания трансферного окна? Однозначно ждать. Новички будут в линию защиты — один или два футболиста. Гильермо Абаскаль главный тренер футбольного клуба «Спартак»

Вчера «Спартак» объявил о заключении контракта с парагвайским полузащитником Хесусом Мединой. Как стало известно, за переход 26-летнего футболиста клуб заплатил ЦСКА семь миллионов евро. Соглашение с ним подписали до 30 июня 2026 года.

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Абаскаль заявил, что именно такого игрока, как Медина, клубу не хватало на протяжении прошлого сезона. Он выразил уверенность, что полузащитник сможет создать нужный баланс в игре команды.

Главный тренер «Спартака» также подтвердил, что скоро клуб должен объявить о переходе вингера Тео Бонгонда из испанского «Кадиса».

Кроме того, «Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу.

Ранее бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл объяснил завершение карьеры в 33 года.