Главный тренер московского «Динамо» раскрыл имя нового капитана команды

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, кто станет новым капитаном клуба в следующем сезоне. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

Сербский наставник отметил, что в качестве капитана команды предстанет полузащитник Даниил Фомин.

«Да, Фомин будет капитаном команды в новом сезоне», — процитировало ИА Nation News слова Йокановича.

В составе «Динамо» Даниил Фомин сыграл 66 игр, в которых отличился 19 голами и восемью голевыми передачами.