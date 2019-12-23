Главный тренер «Манчестер Сити» поставил ультиматум руководству

Испанский специалист заявил, что уйдет, если если в команде не появятся три новых футболиста этой зимой.

Как утверждают испанские СМИ, Гвардиола хочет заполучить центрального защитника, нападающего и одного левого защитника. Ранее в прессе появилась информация, что у титулованного наставника есть выгодное предложение от итальянского «Милана».