    23 декабря 2019, 18:02

    Главный тренер «Манчестер Сити» поставил ультиматум руководству

    Александр Кушак

    Легендарный Хосеп Гвардиола, главный тренер английского «Манчестер Сити», поставил руководству клуба ультиматум, сообщила «Свободная пресса».

    Испанский специалист заявил, что уйдет, если если в команде не появятся три новых футболиста этой зимой.

    Как утверждают испанские СМИ, Гвардиола хочет заполучить центрального защитника, нападающего и одного левого защитника. Ранее в прессе появилась информация, что у титулованного наставника есть выгодное предложение от итальянского «Милана».