Главный тренер «Манчестер Сити» поставил ультиматум руководству
Легендарный Хосеп Гвардиола, главный тренер английского «Манчестер Сити», поставил руководству клуба ультиматум, сообщила «Свободная пресса».
Испанский специалист заявил, что уйдет, если если в команде не появятся три новых футболиста этой зимой.
Как утверждают испанские СМИ, Гвардиола хочет заполучить центрального защитника, нападающего и одного левого защитника. Ранее в прессе появилась информация, что у титулованного наставника есть выгодное предложение от итальянского «Милана».