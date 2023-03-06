Спорт 06 марта 2023, 23:38 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заставил игроков слушать ликование футболистов «Ливерпуля» после поражения — СМИ Mirror: тренер тен Хаг заставил игроков МЮ слушать ликование футболистов «Ливерпуля» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наказал футболистов своей команды после поражения со счетом 0:7 от «Ливерпуля» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ). Наставник «манкунианцев» заставил их молча слушать ликование игроков и болельщиков соперника, сообщила британская газета Daily Mirror.

Днем 5 марта «Ливерпуль» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед». Встреча в рамках 26-го тура АПЛ завершилась разгромной победой «мерсисайдцев» со счетом 7:0. В последний раз «манкунианцы» проигрывали с таким счетом в 1931 году. По информации источников газеты, сразу после матча наставник МЮ Эрик тен Хаг заставил своих футболистов молча слушать, как разгром отпраздновали игроки и фанаты соперника.

Реклама

«Тен Хаг был явно в ярости и сказал им (футболистам — прим. ред.), что им повезло, что они сели в автобус команды обратно на „Олд Траффорд“, а не уехали со своими болельщиками», — рассказал источник в клубе.

Реклама

По его словам, главный тренер устроил разнос своим игрокам. Наставник дал понять — если подобное повторится еще раз, футболистов переведут в молодежный состав команды.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал футболистов за унизительное поражение. По его словам, в город вновь «вернулся цирк».