Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Хаг заявил, что клуб не будет продавать Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг опроверг информацию о том, что клуб планирует продавать нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Daily Mail.

По словам тренера, клуб нуждается в спортсмене и не собирается его продавать. Хаг отметил, что хотел бы как можно скорее приступить к работе с Роналду.

«Он в наших планах, мы хотим добиться успеха вместе. Мы планируем Роналду на сезон. Вот и все. Я с нетерпением жду начала работы с ним», — рассказал Эрик Тен Хаг.