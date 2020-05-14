Главный тренер «Локомотива» захотел отдохнуть

Юрий Семин покинет пост главного тренера футбольного клуба «Локомотив». Московский клуб решил не продлевать с ним контракт. Сам он сообщил, что хочет отдохнуть.

Как сообщил ТАСС, информация стала известна по итогам заседания совета директоров «Локомотива». Принято решение не продлевать контракт с Семиным. Текущий договор действует до 31 мая.

Место 73-летнего тренера займет 40-летний серб Марко Николич. Раньше он тренировал венгерский «Фехервар».

«Мне нужно отдохнуть сейчас», — сообщил Семин в ответ на вопрос о продолжении своей тренерской карьеры.

Семин добавил, что обратится к болельщикам «Локомотива» через Instagram.

Ранее Семин прокомментировал свое увольнение. Он попросил все вопросы задавать председателю совета директоров.

С 2016 года Семин возглавлял ФК «Локомотив». Он также работал с клубом с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством футболисты три раза становились чемпионами России, шесть раз — обладателями Кубка России и трижды — Суперкубка.