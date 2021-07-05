Главный тренер «Локомотива» дал оценку мнению общества о сборной России

Сербский тренер Марко Николич дал свою оценку отношению общества к проигрышу сборной России на Евро-2020. Его слова процитировало издание «СЭ».

По словам серба, очень странно, что люди охотно комментируют все что угодно, не зная ситуации изнутри. Он имеет ввиду не только проигрыш сборной России по футболу, а любой вопрос, написала «Газета.ru».

Главный тренер московского «Локомотива» поддерживает сборную РФ, несмотря на неудачный результат. Он отметил, что не против критики, но она должна быть, прежде всего, экспертной. В каждом деле, футбол это или сбор урожая яблок, нужен серьезный подход и изучение данного вопроса.

Напомним, что по итогам группового этапа Евро сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B.