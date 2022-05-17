Главный тренер «Ливерпуля»: мы заинтересованы в Мбаппе

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что в сферу интересов клуба попал бомбардир французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

«Конечно, мы заинтересованы в Мбаппе. Он нам нравится. <…> Однако, мы не можем участвовать в этой гонке», — признал Клопп.

Уточняется, что в текущем сезоне Мбаппе отыграл за «Пари Сен-Жермен» 32 матча. Он записал в свой актив 24 гола и отметился 15 результативными передачами. Срок действия его контракта с клубом истекает в конце июня. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 160 миллионов евро.