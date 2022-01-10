Главный тренер «Лиона» заявил, что рассчитывает на переход Азмуна в клуб

Главный тренер «Лиона» Петер Бош заявил, что рассчитывает на то, что нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун присоединится к французскому клубу. Об этом сообщило Footmercato со ссылкой на Prime Video.

При этом тренер отметил, что сделал все, что в его силах. Однако точных прогнозов пока делать не стоит, передало РИА ФАН.

«Надеюсь, трансфер состоится. Мы не знаем этого наверняка. Это зависит не от меня», — заявил Бош.