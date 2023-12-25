Спорт 25 декабря 2023, 14:21 Главный тренер «Краснодара» Ивич заявил, что у Галицкого есть безграничное право задавать ему любые вопросы

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что у владельца клуба Сергея Галицкого есть безграничное право задавать ему любые вопросы каждый день. Об этом сообщил сайт «Чемпионат».

По словам Ивича, он обязан давать все ответы Галицкому, поскольку работает на него. Также тренер изначально сказал Галицкому, что будет доступен в любое время дня и ночи, сообщил RT.

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«Это часть моей работы. Мы часто говорим отдельно об игроках, о команде, о соперниках. Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков важно видеть, что владелец с ними», — отметил Ивич.