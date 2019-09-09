Главный тренер «Ювентуса» ждет от Роналду 40 голов в новом сезоне

Главный тренер туринской команды признался, что будет удовлетворен португальцем, если тот забьет 40 голов. Пока на счету форварда лишь одни гол. По данным издания, Криштиану Роналду играет за «Ювентус» с прошлого сезона. За это время нападающий успел стать чемпионом Италии, а также выиграл в составе клуба Суперкубок страны.

Шестого ноября в рамках Лиги Чемпионов в российской столице состоится матч между «Старой синьорой» и московскими «железнодорожниками».