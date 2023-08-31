Спорт 31 августа 2023, 18:59 Главный тренер ХК «Торпедо» Ларионов назвал главной задачей команды бороться за Кубок Гагарина

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Главная задача игроков ХК «Торпедо» состоит в том, чтобы вступить в борьбу за Кубок Гагарина. Об этом сайту pravda-nn.ru рассказал главный тренер Игорь Ларионов.

По его словам, есть все шансы, что команда сможет показать зрелищную игру и красиво выступить в состязании. Тренер добавил, что тот факт, что игроки приступили к сборам позже, чтобы не устать к концу сезону.

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