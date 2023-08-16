Спорт 16 августа 2023, 15:49 Главный тренер «Химок» Талалаев: тактика и состав обеспечили «Спартаку» успешный старт в новом сезоне

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Московский «Спартак» умело использует свободное пространство, которое предоставляет на поле соперник. Об этом в разговоре с «Матч ТВ» рассказал главный тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев.

По словам тренера, которые приводит kp.ru, составляющими успеха команды стали ее основной состав и яркие докупленные футболисты. Благодаря им команда Гильермо Абаскаля «летит вперед», добавил наставник.