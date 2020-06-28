Главный тренер Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА

«Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который не готовил команду к игре с „Динамо“ в связи с плохим самочувствием, вернулся к исполнению своих обязанностей», — говорится в сообщении.

Гончаренко провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках 28 июня. Команду ждет еще одна тренировка 29 июня, а на следующий день — домашнее дерби со «Спартаком».

Гончаренко почувствовал себя плохо после игры 23-го тура чемпионата России против «Зенита», которая закончилась со счетом 0:4. Поэтому он пропустил послематчевую пресс-конференцию. К матчу с московским «Динамо» ЦСКА готовил старший тренер Сергей Овчинников. Он же и командовал сборной во время матча 27 июня. В итоге игра завершилась со счетом 0:0.

Ранее Гончаренко заявил руководству ЦСКА о желании покинуть команду по собственному желанию. Действующий контракт тренера с московским клубом заключен до 30 июня 2021 года. Гончаренко занимает пост главного тренера ЦСКА с декабря 2016-го.

ЦСКА не может одержать победу в РПЛ на протяжении семи матчей. За это время футболисты четыре раза сыграли вничью и трижды проиграли. В турнирной таблице клуб занимает пятое месте с 37 очками в 24 матчах. ЦСКА примет московский «Спартак» 30 июня.