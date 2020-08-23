Главный тренер футбольного клуба «Болонья» заразился коронавирусом

Ближайшие две недели главный тренер клуба проведет в изоляции, как того требует национальный протокол. После этого Михайловича ждет повторное тестирование. Если результат окажется отрицательным, то он сможет вернуться к работе.

Тестирование игроков клуба начнется в понедельник, 24 августа.

Синиша Михайлович стал главным тренером «Болоньи» в январе 2019 года. Большую часть сезона он проходил лечение от лейкемии. Несмотря на курсы химиотерапии, он продолжал тренировать игроков.

По итогам турнирной таблицы итальянской серии А «Болонья» заняла 12-е место. Чемпионом страны стал «Ювентус». Новый сезон чемпионата Италии начнется 19 сентября.