Главный тренер футбольного клуба «Болонья» заразился коронавирусом
Положительный тест на коронавирус получил главный тренер итальянского футбольного клуба «Болонья» Синиша Михайлович. Как сообщила пресс-служба организации, симптомов заражения у него нет.
Ближайшие две недели главный тренер клуба проведет в изоляции, как того требует национальный протокол. После этого Михайловича ждет повторное тестирование. Если результат окажется отрицательным, то он сможет вернуться к работе.
Тестирование игроков клуба начнется в понедельник, 24 августа.
Синиша Михайлович стал главным тренером «Болоньи» в январе 2019 года. Большую часть сезона он проходил лечение от лейкемии. Несмотря на курсы химиотерапии, он продолжал тренировать игроков.
По итогам турнирной таблицы итальянской серии А «Болонья» заняла 12-е место. Чемпионом страны стал «Ювентус». Новый сезон чемпионата Италии начнется 19 сентября.