Спорт 16 января 2023, 13:44 Главный тренер ФК «Рома» Жозе Моуринью объяснил отсутствие трансферов нехваткой денег

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Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью рассказал, почему они не арендуют и не покупают новых спортсменов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Football Italia.

Наставник итальянской команды сослался на нехватку средств. Он привел в пример то, как украинский футболист Михаил Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси». Это обошлось англичанам в 100 миллионов евро. Но у ФК «Рома» таких денег нет.

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«Мы любим, когда нам говорят, что у нас много денег, которые можно потратить. Мы не можем просто взять и купить Мудрика за 100 млн евро», — сказал Жозе Моуринью.

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