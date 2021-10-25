Главный тренер ФК «Химки» ушел в отставку

Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил об уходе главного тренера Игоря Черевченко. Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению, сообщили в пресс-службе команды.

Черевченко пришел в «Химки» в сентябре прошлого года, когда клуб переживал непростое время. Ему удалось добиться лучшего результата в истории команды в сезоне-2020/21 РПЛ. Вместе с ним «Химки» заняли рекордное восьмое место в домашнем чемпионате.

Черевченко поблагодарил всех за совместную работу и не оставил без внимания болельщиков, которые были с командой даже на самом далеком выезде.

«Я буду следить за „Химками“ и переживать за каждого футболиста, с которым работал. Благодарю всех, желаю команде, клубу и болельщикам больших побед!» — сказал он.

Свою работу в клубе также завершат Валерий Климов и Игорь Семшов. Кто станет новым тренером, пока не сообщается.

После 12 туров РПЛ «Химки» находятся на 14-й строчке в турнирной таблице с 11 очками. Ближайшую игру они проведут с «Уралом» 31 октября на своем поле, уточнила «Газета.ru».