Главный тренер «Фиорентины» Пранделли подал в отставку

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Чезаре Пранделли подал в отставку, сообщил канал Sky Sport Italia.

Мужчина принял решение покинуть клуб после проигрыша в матче 28-го тура чемпионата Италии против «Милана». Встреча завершилась со счетом 2:3. Отмечается, что Пранделли уже сообщил руководству команды о своих планах, написала «Газета.ru».

Пост главного тренера вновь займет Джузеппе Якини. Он бы отправлен в отставку осенью минувшего года.