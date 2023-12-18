Спорт 18 декабря 2023, 15:10 Главный тренер «Факела» Ташуев: основная задача клуба — остаться в РПЛ

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Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал о планах клуба в Российской премьер-лиге сезона-2023/24. По его словам, футболисты будут стараться занять место как можно выше, сообщил «Спорт-Экспресс».

Наставник отметил, что основная задача ФК — сохранение места в РПЛ.

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«Пока мы всего в четырех очках от зоны стыков. Вся борьба еще впереди», — высказался он.

По итогам 18 туров чемпионата РФ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, добавил RT.