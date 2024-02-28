28 февраля 2024, 10:14
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не отказался бы от покупки Артура
Петербургский «Зенит» купил Артура за 18 миллионов евро. По словам главного тренера «Динамо» Марцела Лички, спортсмен является сильным центральным защитником, и он был бы рад иметь такого футболиста в своей команде. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
«Если бы мне его предложили, я бы тоже не отказался. Нино — сильный центральный защитник. Я его знал еще раньше по „Флуминенсе“», — процитировал RT наставника.
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При этом Личка добавил, что для «Динамо» достаточно трудно купить еще двух игроков за 25 миллионов евро, несмотря на то, что деньги у команды есть.
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