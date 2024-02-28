Спорт 28 февраля 2024, 10:14 Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не отказался бы от покупки Артура

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Петербургский «Зенит» купил Артура за 18 миллионов евро. По словам главного тренера «Динамо» Марцела Лички, спортсмен является сильным центральным защитником, и он был бы рад иметь такого футболиста в своей команде. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Если бы мне его предложили, я бы тоже не отказался. Нино — сильный центральный защитник. Я его знал еще раньше по „Флуминенсе“», — процитировал RT наставника.

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При этом Личка добавил, что для «Динамо» достаточно трудно купить еще двух игроков за 25 миллионов евро, несмотря на то, что деньги у команды есть.