Главный тренер «Боруссии» получил травму, празднуя гол Холанда. Видео

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр получил травму, празднуя победный гол своих подопечных.

Матч с «Фортуной» закончился со счетом 1:0. В самом конце встречи на замену в «Боруссии» вышел Эрлинг Холанд. Он и стал автором победного гола в ворота соперников. Он был забит на 5-й компенсированной минуте второго тайма. Главный тренер команды Люсьен Фавр от радости несколько раз подпрыгнул. После этого он начал хромать и схватился за левую ногу.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Боруссия» находится на второй строчке. В арсенале команды 67 очка. Лидером таблицы является «Бовария». Команда вырывается вперед с разницей в семь очков.

Эрлинг Холанд попал в «Боруссию» в январе текущего года. Футболист перешел из австрийского «Зальцбурга». Его договор с «Боруссии» будет действовать до 2024 года. Именно Холанд был признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов по версии УЕФА.