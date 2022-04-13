Главный тренер «Баварии» высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал вылет своих подопечных из Лиги чемпионов после четвертьфинальных матчей испанскому «Вильярреалу». Специалиста процитировала «Газета.ru».

В первом матче победил «Вильярреал» со счетом 1:0. Вторая игра завершилась с ничейным результатом 1:1. По словам Нагельсманна, первая встреча была ключевой, однако игроки «Баварии» были недостаточно хороши. Что касается второго матча, то тренер назвал его одной из лучших игр «Баварии» за последние несколько недель.

«С самого начала мы создавали огромное напряжение. Мюллер должен был реализовывать свой момент, таких шансов было очень мало», — обратил внимание Нагельсманн.