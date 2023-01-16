Спорт 16 января 2023, 12:58 Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу в финале Суперкубка Испании Трофей команде «Барселоны» нужен был больше, чем «Реалу».

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Финальный матч за Суперкубок Испании, в котором «Барселона» сыграла с мадридским «Реалом», завершился счетом 3:1 в пользу каталонского клуба. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу команды, сообщил RT.

По словам Эрнандеса, главный трофей был необходим его команде намного больше, чем клубу «Реал».

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Тренер также подчеркнул отличную работу игроков «Барселоны» и отметил прекрасную атмосферу в раздевалке клуба.

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