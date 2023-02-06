Спорт 06 февраля 2023, 13:45 Главный тренер «Барселоны» Хави назвал фаворита чемпионата Испании

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Фаворитом чемпионата Испании, по мнению главного тренера «Барселоны» Хави, остается мадридский «Реал». Об этом сообщил RT со ссылкой на AS.

Хави рассказал, что ФК «Барселона» сейчас занимает привилегированное положение и находится в лидерах. Но фаворитом чемпионата наставник «Барселоны» видит другой клуб.

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«Фаворитом по-прежнему остается „Реал“, который является действующим чемпионом Ла Лиги и Лиги чемпионов. Но „Барселона“ способна выиграть все титулы, которые осталось разыграть в сезоне», — сказал он.

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В данный момент ФК «Барселона» находится наверху турнирной таблицы. Команда набрала 53 очка.