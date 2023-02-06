06 февраля 2023, 13:45
Главный тренер «Барселоны» Хави назвал фаворита чемпионата Испании
Фаворитом чемпионата Испании, по мнению главного тренера «Барселоны» Хави, остается мадридский «Реал». Об этом сообщил RT со ссылкой на AS.
Хави рассказал, что ФК «Барселона» сейчас занимает привилегированное положение и находится в лидерах. Но фаворитом чемпионата наставник «Барселоны» видит другой клуб.
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«Фаворитом по-прежнему остается „Реал“, который является действующим чемпионом Ла Лиги и Лиги чемпионов. Но „Барселона“ способна выиграть все титулы, которые осталось разыграть в сезоне», — сказал он.
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В данный момент ФК «Барселона» находится наверху турнирной таблицы. Команда набрала 53 очка.
Футбол
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