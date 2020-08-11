Главный тренер «Амкала» рассказал о нападении Широкова на судью

Зубко рассказал, что арбитру наложили несколько швов в больнице. Также он назвал поступок Широкова непозволительным, особенно для медийной персоны.

«Роман Широков посчитал, что в этом эпизоде во время игры судья должен был назначить одиннадцатиметровый удар», — объяснил Зубко причину инцидента.