Главный тренер «Амкала» рассказал о нападении Широкова на судью
Главный тренер футбольного клуба «Амкал» Денис Зубко рассказал о драке, которая произошла между судьей Никитой Данченковым и футболистом Романом Широковым. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Зубко рассказал, что арбитру наложили несколько швов в больнице. Также он назвал поступок Широкова непозволительным, особенно для медийной персоны.
«Роман Широков посчитал, что в этом эпизоде во время игры судья должен был назначить одиннадцатиметровый удар», — объяснил Зубко причину инцидента.