Главный редактор «Советского спорта» предположил перенос Олимпийских игр из-за коронавируса
Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт», в беседе с радио «Говорит Москва» предположил, что Олимпийские игры, которые должны пройти в Токио, перенесут из-за угрозы распространения коронавируса.
Журналист считает, что Олимпиаду могут перенести на два года. Он сообщил, что какие бы ни были отношения между МОК и ВАДА, решающее слово - за спонсорами.
«Часть представителей Минспорта Японии, оргкомитета Игр в Японии уже фактически как о решенном вопросе говорят о переносе Игр и разве что готовы обсуждать, на год или скорее на два они будут перенесены», — заявил Яременко.
Яременко также сказал, что часть предлагает вернуться к разговору о проведении Олимпийских игра в мае.