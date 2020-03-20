    20 марта 2020, 17:07

    Главный редактор «Советского спорта» предположил перенос Олимпийских игр из-за коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт», в беседе с радио «Говорит Москва» предположил, что Олимпийские игры, которые должны пройти в Токио, перенесут из-за угрозы распространения коронавируса.

    Журналист считает, что Олимпиаду могут перенести на два года. Он сообщил, что какие бы ни были отношения между МОК и ВАДА, решающее слово - за спонсорами.

    «Часть представителей Минспорта Японии, оргкомитета Игр в Японии уже фактически как о решенном вопросе говорят о переносе Игр и разве что готовы обсуждать, на год или скорее на два они будут перенесены», — заявил Яременко.

    Яременко также сказал, что часть предлагает вернуться к разговору о проведении Олимпийских игра в мае.