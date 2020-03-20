Главный редактор «Советского спорта» предположил перенос Олимпийских игр из-за коронавируса

Журналист считает, что Олимпиаду могут перенести на два года. Он сообщил, что какие бы ни были отношения между МОК и ВАДА, решающее слово - за спонсорами.

«Часть представителей Минспорта Японии, оргкомитета Игр в Японии уже фактически как о решенном вопросе говорят о переносе Игр и разве что готовы обсуждать, на год или скорее на два они будут перенесены», — заявил Яременко.

Яременко также сказал, что часть предлагает вернуться к разговору о проведении Олимпийских игра в мае.