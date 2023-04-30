Спорт 30 апреля 2023, 19:45 Главный чемпионат России по дрифту прошел под Волоколамском RDS GP

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Под Волоколамском 29-30 апреля на Moscow Raceway прошел этап чемпионата по дрифту RDS GP. В нем приняли участие десятки пилотов и их команд. Он стал самым главным спортивным событием России в этой категории.

Регламент официальных соревнований существует в этой дисциплине с 2017 года. В дрифт ввели правила заездов и подготовки автомобилей. Сегодня это все — правильный автоспорт, где соревнуются не только пилоты, но и инженерные команды. Так что сегодня зрителей на трибуны привлекает не только дым из-под колес.

RDS GP RDS GP / RDS GP RDS GP RDS GP RDS GP RDS GP / RDS GP

Поначалу дисциплина развивалась исключительно как «стритовая», рассказал руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

«В 2008–2009 годах в Москве все только начиналось, немного раньше в Красноярске, а еще раньше во Владивостоке — это 2003–2004 год, тогда это было и стритовая история и хулиганская, но думаю ключевой момент — это организация чемпионата РДС в 2010 году», — отметил он.

Главной сенсацией в первый день стал результат Дамира Идиятулина из Красноярска. Он — первый пилот RDS GP, дважды набравший в квалификации 100 баллов из 100 возможных. Кроме этого, он два года подряд с максимальным результатом выигрывал квалификацию на одной и той же трассе.

Большая часть зрителей — неравнодушные к дисциплине люди, которые интересуются машинами и инженерией.

«Дисциплина наша отличается тем, что у нас абсолютно свободные технические требования касательно двигателей, подвесок, коробок. У нас ограничения жесткие, но очень узкие. Это шина и вес автомобиля», — добавил Добровольский.

Сегодня в мире существует огромное количество историй интереса к автоспорту, в котором машины ездят боком. Если каждого из нескольких тысяч человек спросить, что их сюда привело, можно будет услышать уникальную историю. По словам чемпиона RDS GP 2022 года Аркадия Цареградцева, данный вид спорта — лучшее, что можно было сделать с привлечением автомобиля.

«Этот вид спорта — это лучшее, что можно делать, что можно делать с автомобилем. Без регистрации и смс», — отметил он.

В этом году первый этап Гран При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway снова стал местом исторических достижений. В первый день RDS GP прошла квалификация участников. Ее лидерами стали:

Дамир Идиятулин («SINTEC • Fresh Маркетплейс») — 100 баллов;

Аркадий Цареградцев («FailCrew х Дарксайд») — 98 баллов;

Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL) — 98 баллов.

Российская Дрифт Серия — соревнования по дрифту, которые проводятся с 2010 года. К участию допускаются автомобили, выполненные по определенным требованиям к каркасам безопасности: в конструкции должны быть системы усиления и пожаротушения.