Главный бой турнира Нурмагомедова отменили. Боец упал с трапа самолета

Главный бой турнира лиги экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова EFC 39 отменили. Причиной стало падение Марсио Сантоса с трапа самолета.

Как сообщил Sport24, бразилец Марсио Сантос упал с трапа самолета, когда прилетел в Нижний Новгород. Спортсмен пожаловался на плохое самочувствие и заявил, что не пойдет на взвешивание. В итоге от боя отказался и его соперник Фаридун Одилов из Таджикистана.

Поединок намечался на 22 августа. Он должен был стать главным в турнире в Нижнем Новгороде.

Теперь Сантос проведет бой с Артуром Гусейновым. Спортсмены будут драться в весовой категории до 93 килограммов. С Одиловым бразилец должен был драться в среднем весе.

Хабиб Нурмагомедов был чемпионом UFC в ленком весе. Он провел 29 боев в MMA, оставшись непобежденным. Россиянин заявил о завершении спортивной карьеры осенью 2020 года. Тогда он в очередной раз защитил титул, победив американца Джастина Гейджи.

В марте 2021 года президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что Хабиб в октагон больше не вернется, поэтому чемпионский титул в легком весе снова свободен.