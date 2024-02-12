Спорт 12 февраля 2024, 16:31 Главные лыжные старты сезона прошли в Москве Главные старты сезона для любителей беговых лыж прошли в Москве 9–11 февраля РИА «Новости»

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Главные лыжные марафоны сезона — «Лыжня России» и Московский лыжный марафон — прошли в столице 9–11 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте спорта.

«Лыжня России» стартовала с соревнований юниоров 9 февраля в олимпийском комплексе «Лужники». Школьники от восьми лет и старше боролись за победу на трассах длиной в один, три и пять километров. Каждый из финалистов получил памятную медаль.

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На следующий день, 10 февраля, основные заезды «Лыжни России» прошли в зоне отдыха «Битца», где, несмотря на сложные погодные условия, сотни участников вышли на десятикилометровую дистанцию. Среди них были как опытные спортсмены, так и любители лыжного спорта.

В самом крупном испытании, Московском лыжном марафоне, который состоялся 11 февраля, участвовали 1078 человек. Они старались преодолеть дистанции в 17 и 51 километр, проложенные в «Битце». Каждый из трех стартов посетили крупные спортивные деятели, включая олимпийских чемпионов Никиту Крюкова и Михаила Девятьярова, а также медалиста чемпионата мира и Олимпиады Александра Панжинского.

«Сегодня в Москве почти 47 тысяч человек занимаются лыжными гонками регулярно. В этом им помогают 396 специально созданных лыжных трасс общей протяженностью 503 километра», — отметили в пресс-службе столичной мэрии.

Минтранс Подмосковья составил список маршрутов, на которых можно добраться до популярных горнолыжных спусков, среди которых «Сорочаны», «Лисья гора» и другие.