Эксклюзив 14 ноября 2022, 13:16 «Главную битву проиграл». Внезапно умершего бойца ММА Джонсона назвали человеком, рожденным с каменными кулаками Комментатор бокса Садоков: «прирожденный убийца» Энтони Джонсон — это штучный товар "ВКонтакте"

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Боец UFC Энтони Джонсон, скончавшийся накануне, был штучным товаром, он как будто родился с каменными кулаками. Об этом «360» рассказал комментатор бокса и ММА Александр Садоков.

«Люди такого типа — в спорте, и тем более в боевых единоборствах — абсолютно штучный товар. Это „прирожденный убийца“ — так их называют. Это люди, которые родились с каменными кулаками. Есть в них что-то такое, какая-то неведомая сила, которая заставляет людей падать раз за разом. В этом случае он был, конечно, абсолютно уникальным бойцом», — заявил спортивный комментатор.

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Он напомнил, что фирменный стиль Джонсона — это глубокий нокаут.

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«Это страшные удары, от которых энергия передавалась даже через экран. Конечно, очень жаль, что так все закончилось. Очень сильный человек, а главную свою битву в жизни, к сожалению, проиграл», — сказал Садоков.

От отметил, что в последнее время вокруг вокруг спортсмена было молчание в связи с его здоровьем. А не так давно менеджер Джонсона призвал молиться за его подопечного.

Двукратный претендент на титул чемпиона UFC Энтони Джонсон по прозвищу Рамбл скончался накануне в возрасте 38 лет. Он страдал от онкологического заболевания крови и редкого расстройства иммунной системы.