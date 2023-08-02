Спорт 02 августа 2023, 14:32 Главного тренера «Зенита» Семака дисквалифицировали на один матч чемпионата России Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал тренера «Зенита» Семака на 1 матч РИА «Новости»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера клуба «Зенит» Сергея Семака на одну игру чемпионата РФ. Об этом сообщил журналистам глава КДК Артур Григорьянц, его процитировало РИА «Новости».

Петербургская команда встретилась на поле с «Ростовом» 29 июля. Матч завершился вничью со счетом 1:1. После окончания игры судья Евгений Кукуляк показал Семаку красную карточку за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере».

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«КДК принял решение не отменять красную карточку», — сообщил Григорьянц.

Он добавил, что Семак участвовал в заседании по видеосвязи. Комитет получил от тренера «Зенита» письмо с просьбой отменить красную карточку.

Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильным решение Кукуляка удалить Семака. Дополнительно дисквалифицировать тренера КДК не стал, отметил глава комитета.

Ранее Семак призвал сделать российский футбол более конструктивным. Тренер заявил, что у клубов должно быть больше общения между собой, с журналистами и болельщиками.