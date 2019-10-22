Главного тренера ФК «Арсенал» показали в образе Джокера после проигрыша команды

Спортсмены «Арсенала» не смогли обыграть футболистов «Шеффилд Юнайтед» в рамках девятого тура Английской премьер-лиги. «Канониры» проиграли со счетом 1:0. Это первое поражение команды за шесть встреч.

После провала на главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери обрушилось большое количество критики. Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что команда сдала позиции под руководством Эмери, в отличие от предыдущего тренера Арсена Венгера.

«Я не вижу никакого прогресса. На самом деле дела идут даже хуже. Думаю, что „Шеффилд Юнайтед“ в первом тайме играли лучше, чем „Арсенал“, и вряд ли мы бы увидели такое при Венгере», — сказал Джейми Каррагер.

Британское издание Bleacher Report изобразили Унаи Эмери в виде клоуна Джокера. Видимо, так журналисты представляют состояние тренера после проигрыша его команды.