15 мая 2023, 14:19
Главного тренера «Динамо» отправили в отставку
«Динамо» объявило об увольнении главного тренера Славиши Йокановича
Главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича отправили в отставку после поражения от «Ахмата». Об этом сообщила газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на члена совета директоров футбольного клуба Дмитрия Гафина.
«К следующему матчу команду будет готовить другой главный тренер», — сказал Гафин на пресс-конференции.
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По его словам, поражение со счетом 0:3 не в пользу бело-синих стало последней каплей терпения у руководителей клуба. Йоканович не подготовил футболистов для выполнения задачи на сезон — занять место в тройке лучших.
Сербский тренер возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Ранее 54-летний Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.
Летом его пост займет Марко Николич. До октября 2021 года он был главным тренером московского «Локомотива».
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