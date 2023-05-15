Спорт 15 мая 2023, 14:19 Главного тренера «Динамо» отправили в отставку «Динамо» объявило об увольнении главного тренера Славиши Йокановича Славиша Йоканович на матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Динамо» (Москва) / РИА «Новости»

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Главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича отправили в отставку после поражения от «Ахмата». Об этом сообщила газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на члена совета директоров футбольного клуба Дмитрия Гафина.

«К следующему матчу команду будет готовить другой главный тренер», — сказал Гафин на пресс-конференции.

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По его словам, поражение со счетом 0:3 не в пользу бело-синих стало последней каплей терпения у руководителей клуба. Йоканович не подготовил футболистов для выполнения задачи на сезон — занять место в тройке лучших.

Сербский тренер возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Ранее 54-летний Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.

Летом его пост займет Марко Николич. До октября 2021 года он был главным тренером московского «Локомотива».