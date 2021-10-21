«Главное всегда оставаться людьми»: тренер сборной РФ по самбо рассказал об отношениях со сборной Украины

Молодежное первенство мира по самбо завершилось в Греции, российская сборная взяла 26 наград. Тренер девушек до 18 лет Евгений Насыров по итогам соревнований дал интервью NEWS.ru.

По словам Насырова, он доволен результатами турнира, хотя всегда есть куда стремиться.

«Считаю, что могли показать лучше результат в личном зачете. Но нужно понимать, что для некоторых спортсменов, это был первый международный опыт. Думаю, сказалась ответственность за результат. Однако радует, что есть конкуренция, есть спортсмены из дружественных нам стран, которые хорошо выступают», — сказал он.

Это немаловажный момент — на турнире царит дружественная атмосфера, нет никаких конфликтов между спортсменами из разных стран. Например, если на Олимпиаде в Токио было несколько скандалов по поводу совместных фотографий российских и украинских спортсменов, на молодежном первенстве по самбо ничего подобного не было.

«Все идет от процесса воспитания. Если бы старшее поколение воспитывало, молодежь бы так все не воспринимала. Наши сборные давно дружат, мы хорошо общаемся. К нам приезжают дружественные страны, мы их принимаем. Никаких проблем нет. Наоборот, у нас постоянно происходит обмен опытом как на ковре, так и за его пределами. Бывают какие-то ситуации, когда накалены эмоции, но это спорт. Главное, всегда оставаться людьми», — уверен Насыров.