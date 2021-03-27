Сборная России обыграла Словению в матче отбора чемпионата мира по футболу — 2022. Требовать какого-то максимума от команды неправильно. Главное, что спортсмены добились результата в игре с очень тяжелым соперником. Мнением поделился с «360» комментатор и журналист Георгий Черданцев.

«Сейчас речь идет ни о каком ни максимуме, сейчас речь идет о том, чтобы максимум очков взять из тех матчей, которые мы играем, чтобы выйти на чемпионат мира. Поэтому задача выполнена, на данный момент это самое главное», — заявил он.

Максимум команда показывает, когда в течение месяца готовится к большим турнирам — чемпионату мира или чемпионату Европы. Здесь нужно понимать, что сборная формируется из разных клубов, готовится в течение двух-трех дней, после этого играет фактически три матча подряд с перелетами и переездами, не имея толком времени на тренировки и восстановление.

«Поэтому требовать какого-то максимума от команды, которая практически не тренируется, неправильно», — напомнил Черданцев.

По его словам, тренерский штаб выполняет очень сложную задачу, собирая футболистов и подгоняя их под «один общий знаменатель». И это при том, что игроки приезжают из клубов в разных состояниях: кто-то травмирован, другой уставший, третий находится в психологически не лучшем состоянии.

«Поэтому в таких матчах главное — результат. И то, что сборная добилась с очень тяжелым соперником результат в сегодняшнем матче — это главное на данный момент», — подытожил комментатор.

Он не назвал лучшего футболиста российской сборной в этой игре.

«Все характеры показали, боролись», — уверен Черданцев.

Матч прошел 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба два раза забил гол в ворота Словении в первой половине матча. Счет 2:1. Благодаря победе Россия стала единоличным лидером группы H с шестью очками. В следующем туре команда Станислава Черчесова сыграет в гостях со Словакией 30 марта.