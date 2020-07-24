Уже завтра подмосковные «Химки» выйдут на поле против петербургского «Зенита» в финале Кубка России. Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне игры пожелал футболистам удачи

«Сегодня хочу к вам обратиться, поддержать. Такое знаковое событие — для абсолютного большинства профессионалов, экспертов неожиданное. Неожиданное, потому что никто не думал, что такая дерзкая, талантливая молодежь может дойти до финала Кубка страны. Вы большие молодцы, ребят. Завтра игра и мне кажется, кто должен переживать, то это точно не вы», — обратился глава региона к команде.

Он добавил, что все спортсмены должны быть собраны и биться на поле за победу. В качестве примера губернатор привел игру сборной России на чемпионате мира по футболу.

«Никто не думал, что наши ребята дойдут до полуфинала. Мало кто из букмекеров и больших специалистов возлагал надежды на команду, но через физику, через работу, через самоотдачу сборная России порадовала всех нас. Я очень хочу, чтобы вы были похожи на тех, кто бился тогда», — отметил Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что у «Химок» был непростой сезон. Губернатор следил за всеми победами и видел самоотдачу спортсменов. Кроме того, он назвал футболистов очень талантливыми.

«Хочу пожелать вам удачи завтра. Я считаю, что в жизни сбываются самые смелые, самые дерзкие мечты, если к этому приложить талант, если тренер, директор клуба рядом, поэтому, мне кажется, будет очень интересно. Вся страна наблюдает за этим событием», — заверил глава области.

Андрей Воробьев отметил, что команда из Санкт-Петербурга — фаворит в этой игре, но шансы все же есть.

«Понятно, что будет битва. Понятно, что „Зенит“ — фаворит, гранд отечественного футбола. Но вы знаете, Подмосковье все любят, а вы ребята из Подмосковья, поэтому я хочу пожелать, чтобы каждого из вас любили по-настоящему за профессионализм. Ваши родители, которые водили вас в секцию, ваши близкие, подруги, жены, ваши дети. Я думаю, что это будет интересный матч. Главное — настроиться на битву, ребят», — заключил губернатор.

В свою очередь главный тренер «Химок» Сергей Юран пообещал, что в сторону игроков ни у кого не возникнет никаких упреков.

«Спасибо большое за поддержку. То, что самоотдача будет запредельная, желание будет запредельное, это я могу вас уверить. Но, если мы представляем Подмосковье и мы дошли до финала, нам этого мало. Андрей Юрьевич, мы хотим привести кубок в Подмосковье <…> Будем биться и сражаться», — отметил Юран.

«Химки» первыми вошли в финал Кубка России после победы над «Уралом». Подмосковная команда выиграла со счетом 3:1. Матч против «Зенита» пройдет 25 июля в Екатеринбурге.