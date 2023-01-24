Спорт 24 января 2023, 23:26 «Главное — хорошо начать». Ольховский оценил шансы Рублева в матче с Джоковичем

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский обсудил с «Газетой.ru» шансы российского теннисиста Андрея Рублева на победу в четвертьфинале Australian Open с сербом Новаком Джоковичем.

«На мой взгляд, главное — хорошо начать», — цитирует Ольховского RT.

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По его словам, в прошлом матче на тай-брейке Рублев провел сумасшедшую концовку, продемонстрировав очень рациональную игру. Он объяснил, что во встрече с сербом россиянину нужно играть уверенно и спокойно.

Матч между Джоковичем и Рублевым намечен на 25 января.