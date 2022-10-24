Спорт 24 октября 2022, 13:20 «Главное, чтобы она смогла привести себя в форму»: олимпийская чемпионка Бестемьянова — о состоянии Валиевой

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с RT прокомментировала психологическое состояние 16-летней фигуристки Камилы Валиевой.

Она считает, что Камиле нужно привести себя в форму, чтобы делать четверные прыжки.

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«Иначе она будет проигрывать и Софье Акатьевой, и остальным девочкам, под какую бы музыку ни каталась», — процитировало РИА ФАН слова фигуристки.

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Тренеры работают над тем, чтобы Валиева вернулась в нормальное состояние, поскольку сейчас она «очень поправилась», добавила Бестемьянова.

Камиле Валиевой удалось завоевать первое место в Гран-при России, несмотря на последствия допингового скандала.